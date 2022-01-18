Сумма кредитных соглашений ВТБ по программе ФОТ 3.0 достигла 20 млрд рублей

ВТБ заключил 3,5 тысяч кредитных соглашений с клиентами по возобновленной программе ФОТ 3.0 на сумму 20 млрд рублей. Заявки на льготные кредиты принимались с 25 октября по 30 декабря прошлого года. Средняя сумма кредита в рамках программы составляет 5,5 млн рублей.

Наибольшее число кредитных соглашений заключено в Москве и Московской области, Республике Башкортостан, Санкт-Петербурге и Иркутской области. Основными заемщиками по программе стали представители ресторанного, гостиничного бизнеса и туристических услуг, кинотеатры, организации дополнительного образования и других отраслей, требующих поддержки.

- Мы активно работали по программе ФОТ 3.0 с клиентами во всех регионах страны, чтобы оперативно обеспечить их участие в программе и поддержать максимальное число заемщиков. Итоговые результаты и 3,5 тысячи кредитных соглашений демонстрируют, что мера поддержки была высоко востребована у предпринимателей. Рассчитываем, что полученные средства поддержат бизнес − это важно и в текущих условиях развития пандемии, − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

ВТБ принимал заявки по возобновленной программе ФОТ 3.0 с 25 октября по 30 декабря 2021 года. Подать заявку на льготный кредит могли юридические лица и ИП из определенного Правительством РФ перечня требующих поддержки отраслей, ранее получившие финансирование по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенные в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года. Кредитные средства предназначены на расходы, связанные с любой предпринимательской деятельностью, включая выплату зарплаты работникам и платежи по действующим кредитным договорам.