В результате столкновения минивена и грузовика в Татарстане погибли два человека

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: прокуратура Татарстана

Во вторник, 18 января, на 950 километре автодороги М7 в Мамадышском районе столкнулись минивен Hyundai и манипулятор ISUZU. По предварительным данным, водитель первого авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где и произошло ДТП.

Водитель манипулятора пострадал, два пассажира Hyundai скончались на месте. Всего же в легковушке, в нарушении ПДД, находились шесть человек, замечают в пресс-службе МВД Татарстана.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.