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Происшествия18 января 2022 12:21

В результате столкновения минивена и грузовика в Татарстане погибли два человека

По предварительным данным, водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: прокуратура Татарстана

Во вторник, 18 января, на 950 километре автодороги М7 в Мамадышском районе столкнулись минивен Hyundai и манипулятор ISUZU. По предварительным данным, водитель первого авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где и произошло ДТП.

Водитель манипулятора пострадал, два пассажира Hyundai скончались на месте. Всего же в легковушке, в нарушении ПДД, находились шесть человек, замечают в пресс-службе МВД Татарстана.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Водитель манипулятора пострадал.

Водитель манипулятора пострадал.

Фото: прокуратура Татарстана