В РКБ Татарстана начнут выдавать браслеты, контролирующие прием лекарств и проведение процедур

Нововведение должно обеспечить прозрачность лечебного процесса и минимизировать врачебные ошибки. Фото: rkbrt.ru

С 2022 года РКБ Татарстана переведут на систему работы по международному стандарту HIMSS. Это подразумевает оцифровку процессов в больнице, пояснил в ходе брифинга в Кабмине республики глава Минцифры региона Айрат Хайруллин.

По словам министра, врачам не всегда удается держать на контроле прием лекарств или проведение процедур у пациентов. А новый стандарт позволит отслеживать все выполняемые манипуляции с помощью браслетов с уникальным цифровым кодом, которые будут выдавать госпитализированным пациентам больницы. Нововведение должно обеспечить прозрачность лечебного процесса и минимизировать врачебные ошибки.

В настоящее время лишь одна клиника в России работает по семиуровневому стандарту HIMSS. РКБ Татарстана поставлена задача выйти в этом году как минимум на шестой уровень.