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Происшествия18 января 2022 13:27

СУ СКР по Татарстане: по вине заведующего работник фермы лишился пальцев на руке

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину в произошедшем татарстанец признал.

Свою вину в произошедшем татарстанец признал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

58-летнего заведующего одной из молочно-товарных ферм Елабужского района обвиняют в нарушении требований охраны труда. По версии следствия, 19 июня 2021 года он допустил к работе на на самодельной неисправной циркулярной пиле 44-летнего неподготовленного работника. Во время обработки досок кисть правой руки мужчины затянуло под пильный станок и он лишился пальцев.

Свою вину в произошедшем заведующий признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.