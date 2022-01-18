СУ СКР по Татарстане: по вине заведующего работник фермы лишился пальцев на руке

Свою вину в произошедшем татарстанец признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

58-летнего заведующего одной из молочно-товарных ферм Елабужского района обвиняют в нарушении требований охраны труда. По версии следствия, 19 июня 2021 года он допустил к работе на на самодельной неисправной циркулярной пиле 44-летнего неподготовленного работника. Во время обработки досок кисть правой руки мужчины затянуло под пильный станок и он лишился пальцев.

Свою вину в произошедшем заведующий признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.