Гражданам рекомендуется выходить из дома лишь в случаях крайней необходимости. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 18:00 18 января до 18:00 19 января в Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до двух километров. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, на дорогах образуется гололед, снежные заносы и снежная каша, предупреждает местных жителей региональный Гидрометцентр.

В МЧС республики гражданам рекомендуют выходить из дома лишь в случаях крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидается резкое потепление до -1 градуса.