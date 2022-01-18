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Общество18 января 2022 13:42

В Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до двух километров

Порывы ветра в республике будут достигать 20 метров в секунду
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Гражданам рекомендуется выходить из дома лишь в случаях крайней необходимости.

Гражданам рекомендуется выходить из дома лишь в случаях крайней необходимости.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 18:00 18 января до 18:00 19 января в Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до двух километров. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, на дорогах образуется гололед, снежные заносы и снежная каша, предупреждает местных жителей региональный Гидрометцентр.

В МЧС республики гражданам рекомендуют выходить из дома лишь в случаях крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидается резкое потепление до -1 градуса.