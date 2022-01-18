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Происшествия18 января 2022 11:49

Татарстанца подозревают в избиение жены, которой не нравились его посиделки с соседями

От полученных травм женщина скончалась
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину мужчина признал.

Свою вину мужчина признал.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летнего жителя села Нижняя Мактама Альметьевского района подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда жене, повлекшем по неосторожности ее смерть. По версии следствия, 15 января супруги поссорились из-за того, что мужчина часто уходить к соседям, где распивал алкоголь.

В ходе конфликта подозреваемый ударил потерпевшую кулаком в живот, вследствие чего она скончалась, считают следователи.

Свою вину мужчина признал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.