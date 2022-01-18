Ришат Тухватуллин сравнил театр имени Камала с деревенским клубом

Негодование по поводу произошедшего певец высказал в ходе прямого эфира в своем телеграм-канале. Фото: скриншот с видео

Певец Ришат Тухватуллин раскритиковал Татарский Государственный Академический театр имени Галиасгара Камала и его персонал. По словам артиста, он приобрел дорогие билеты на спектакль для себя и своей мамы, но на эти места посадили других зрителей. Им же предложили сесть на балконе, а извинений не принесли.

Помимо это Тухватуллина возмутили обнаженные артисты, выступавшие на сцене, и пыль, летевшая в глаза зрителям.

В ходе прямого эфира в своем телеграм-канале Заслуженный артист Татарстана сравнил театр Камала с деревенским клубом в пользу последнего.