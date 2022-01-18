Крещение-2022 в Набережных Челнах: в городе приступили к обустройству купели

У иордани будут дежурить медики, полицейские и спасатели. Фото: МЧС Татарстана

Во вторник, 18 января, после комиссионного осмотра в Набережных Челнах приступили к обустройству крещенской купели. Место для купания будет организовано на реке Мелекеска рядом с храмом Серафима Савровского.

В администрации города замечают, что с 01:30 до 02:15 19 января будет проходить крестный ход с освящением воды у Боровецкого родника. С 10:30 до 12:00 такое же мероприятие пройдет у проруби на реке Мелекеска, а с 10:45 до 12:15 - у родника на набережной имени Табеева.

Верующие отметят Крещение Господне 19 января. Фото: МЧС Татарстана

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