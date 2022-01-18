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Общество18 января 2022 10:35

В центре Казани на женщину упала сосулька

Горожанка получила ушиб мягкий тканей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Казани обратилась за медпомощью после того, как на нее с крыши многоэтажки упала сосулька. Вероятнее всего инцидент произошел у дома №48/29 по улице Вишневского, сообщают власти города.

Известно, что женщина получила ушиб мягких тканей. После оказания помощи врачи отпустили ее домой.

Выехавшие на место происшествия специалисты сосулек на доме не обнаружили. Обстоятельства произошедшего выясняются.

- Сообщать о сосульках или шапках снега на многоквартирных домах можно в свою управляющую компанию, которая отвечает за содержание дома. Кроме того, проверить и применить меры воздействия к собственнику может УАТИ, сообщить о проблемном участке им можно по телефону 223-09-91, - говорят в исполкоме столицы Татарстана.