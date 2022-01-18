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Происшествия18 января 2022 10:26

В результате пожара на кухне погибла 82-летняя жительница Набережных Челнов

ЧП произошло в доме №64 по Сармановскому проспекту
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Эвакуация с вышележащих этажей не проводилась.

Эвакуация с вышележащих этажей не проводилась.

Фото: МЧС Татарстана

Около 06:42 во вторник, 18 января, в одной из квартир на третьем этаже дома №64 по Сармановскому проспекту в Набережных Челнах начался пожар. Горела мебель на кухне на площади 0,5 "квадрата".

Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение и обнаружили на полу комнату тело 82-летней женщины.

- Эвакуация с вышележащих этажей не проводилась. Причина пожара устанавливается, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Общая площадь пожара составила 0,5 квадратного метра.

Общая площадь пожара составила 0,5 квадратного метра.

Фото: МЧС Татарстана