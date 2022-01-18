Из-за непогоды временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал», в том числе в Татарстане

Если метель прекратится, автомобилям разрешат ездить по дороге ориентировочно с 18:00 18 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 14:15 18 января на участке с 1194-го (н.п. Северный) по 1375-й (н.п. Восточный) километры федеральной автодороги М-5 «Урал» в Оренбургской области, Башкортостане и Татарстане введено временное ограничение движения. Причина этого - низовая метель и обильный снегопад.

В Татарстане движение будет ограничено на трех участках в Бугульминском районе: с 1239 по 1240 километры, с 1243 по 1245 километры и с 1253 по 1257,5 километры, а также на одном участке в Бавлинском районе: с 1257,5 по 1280 километры.

Если погода наладится, автомобилям разрешат ездить по дороге ориентировочно с 18:00 18 января. В противном случае ограничение может быть продлено на неопределенное время.