Коронавирус подтвердился еще у 111 татарстанцев

Госпитализация накануне потребовалась 19 инфицированным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала пандемии в Татарстане выявили 44 522 случая COVID-19, в том числе 111 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (63 человека) и Набережных Челнов (20). Госпитализация накануне потребовалась 19 больным, сообщает во вторник, 18 января, Минздрав республики.

Известно, что 37 786 ранее инфицированных татарстанца выздоровели, 1 531 - скончался. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 328 100 человек, второй - 1 870 302. Повторную вакцинацию прошли 155 132 местных жителя.