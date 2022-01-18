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Здоровье18 января 2022 10:05

Коронавирус подтвердился еще у 111 татарстанцев

15 случаев заражения завозные, остальные - контактные
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Госпитализация накануне потребовалась 19 инфицированным.

Госпитализация накануне потребовалась 19 инфицированным.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала пандемии в Татарстане выявили 44 522 случая COVID-19, в том числе 111 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (63 человека) и Набережных Челнов (20). Госпитализация накануне потребовалась 19 больным, сообщает во вторник, 18 января, Минздрав республики.

Известно, что 37 786 ранее инфицированных татарстанца выздоровели, 1 531 - скончался. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 328 100 человек, второй - 1 870 302. Повторную вакцинацию прошли 155 132 местных жителя.