В Чувашии здание бывшего ночного клуба превратили в исправительный центр

На объекте оборудовали общежитие с мужскими и женскими спальными блоками. Фото: minec.cap.ru

В Вурнарах на месте бывшего ночного клуба создали исправительный центр для осужденных. Он будет работать при колонии № 9, сообщает Минэкономики Чувашии.

На объекте оборудовали общежитие с мужскими и женскими спальными блоками. Также в нем есть кухня, прачечная и пост охраны.

В центр поселят осужденных, чье наказание суд заменил на принудительные работы. Их трудоустроят с зарплатой не ниже МРОТ на местный молокозавод , который вложился в обустройство общежития.