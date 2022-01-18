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Общество18 января 2022 9:06

В Чувашии здание бывшего ночного клуба превратили в исправительный центр

Там будут проживать осужденные, чье наказание суд заменил на принудительные работы
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На объекте оборудовали общежитие с мужскими и женскими спальными блоками. Фото: minec.cap.ru

На объекте оборудовали общежитие с мужскими и женскими спальными блоками. Фото: minec.cap.ru

В Вурнарах на месте бывшего ночного клуба создали исправительный центр для осужденных. Он будет работать при колонии № 9, сообщает Минэкономики Чувашии.

На объекте оборудовали общежитие с мужскими и женскими спальными блоками. Также в нем есть кухня, прачечная и пост охраны.

В центр поселят осужденных, чье наказание суд заменил на принудительные работы. Их трудоустроят с зарплатой не ниже МРОТ на местный молокозавод , который вложился в обустройство общежития.