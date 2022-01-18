Казань вошла в топ-10 городов России по суровости крещенских морозов

Холоднее всего на Крещение в столице Татарстана было в 2021 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики сравнили среднюю температуру 19 января в городах-миллионниках России за последние 10 лет. Казань заняла 10 место по суровости крещенских морозов со средней температурой в -8,6 градуса.

Холоднее всего на Крещение в столице Татарстана было в 2021 году: средняя температура составила −18,7°, минимальная достигала −20,7°. В целом за 10 лет крещенские холода с минимальной температурой ниже −20° приходили в город дважды, сообщает Яндекс.Погода.

Напомним, в 2022 году к Крещению в Казани будет организовано три купели: две на озере Верхний Кабан и одна - на реке Волга. У иорданей будут дежурить медики, полицейские и спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещение-2022 в Казани: расписание богослужений в храмах Кировского и Московского районов

Освящать воду церквях начнут 19 января во время утренней праздничной службы (подробности)

Минниханов поручил создать все условия для купания в Крещение-2022

Купание в открытых водоемах Татарстана проводится в течение трех дней (подробности)