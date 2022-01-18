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Общество18 января 2022 8:51

Крещение-2022 в Чувашии: в регионе организуют 120 мест для купания

Девять из них будут находиться в Чебоксарах
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В настоящее время в регионе занимаются оборудованием купелей трапами, кабинками для переодевания, скамейками и биотуалетами.

В настоящее время в регионе занимаются оборудованием купелей трапами, кабинками для переодевания, скамейками и биотуалетами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На праздник Крещения Господне в Чувашии будут оборудованы 120 купелей, 40 из которых организуют на открытых водоемах, а 80 - при храмах и церквях. На местах для купания будут дежурить 140 спасателей и 117 медиков, сообщает ГКЧС региона.

Девять купелей из общего числа подготовят в Чебоксарах: четыре - у Свято-Троицкого мужского монастыря, остальные - на Казанской набережной, при храме Новомучеников и Исповедников Российских, на улицах 2-я Коммунальная Слобода и воеводы Буртаса, а также в Сосновке.

Ранее сообщалось, что власти Новочебоксарска отказались от идеи делать купель на реке Волга из-за тонкого льда и промоин.