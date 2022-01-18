За месяц на парковках Казани украли и сломали шесть блокираторов колес

На сломавших или укравших блокираторы с парковок составили протоколы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что за месяц в Казани украли и сломали шесть блокираторов колес, с помощью которых власти города планировали бороться с теми автомобилистами, которые скрывают свои номера на платных парковках. Злоумышленников уже удалось найти. В отношении них составлены административные протоколы.

Нарушители объясняли свой поступок по-разному: одни думали, что блокиратор повесили на их колеса хулиганы, другие говорили, что конструкция сломалась сама, когда они ее пнули, сообщает «Первый канал» со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Комитета по транспорту столицы Татарстана Марата Хисамутдинова.

Напомним, о введении блокираторов для борьбы с недобросовестными водителями в Казани стало известно в декабре 2021 года. Первые случаи кражи и похищения конструкций были выявлены уже в конце месяца.

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