В Казани на неделю ограничат движение по улице Односторонка Гривки

Автомобилистам и пешеходам лучше заранее продумывать свой маршрут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 19 января в Казани будет ограничено движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге на улице Односторонка Гривки. Речь идет об участке от улицы Поперечно-Гривской до дома №19а по улице Односторонка Гривки. Там вплоть до 25 января будут проводиться работы на сетях водоотведения, сообщают власти города.

Напомним, с 19 по 28 января в столице Татарстана будет перекрыта дорога в районе домов №№128а, 128б и 128 к.1 по Оренбургскому тракту.