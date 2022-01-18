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Общество18 января 2022 7:19

В Казани на неделю ограничат движение по улице Односторонка Гривки

Причина этого - проведение работ на сетях водоотведения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Автомобилистам и пешеходам лучше заранее продумывать свой маршрут.

Автомобилистам и пешеходам лучше заранее продумывать свой маршрут.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 19 января в Казани будет ограничено движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге на улице Односторонка Гривки. Речь идет об участке от улицы Поперечно-Гривской до дома №19а по улице Односторонка Гривки. Там вплоть до 25 января будут проводиться работы на сетях водоотведения, сообщают власти города.

Напомним, с 19 по 28 января в столице Татарстана будет перекрыта дорога в районе домов №№128а, 128б и 128 к.1 по Оренбургскому тракту.