В Казани иномарка врезалась в фонарь, после чего съехала в кювет

Всего же за прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 217 ДТП. Фото: ОГИБДД УМВД РФ по Казани

Около 12:10 в понедельник, 17 января, на 786 километре трассы М-7 «Волга» в Казани автомобиль Renault врезался в фонарь и съехал в кювет. По предварительным данным, 43-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения.

С места происшествия мужчина был доставлен в травмпункт, откуда после оказания медпомощи его отпустили домой.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 217 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими – столкновение автотранспорта, наезд на стоящий транспорт и наезд на препятствие. В результате три участника ДТП – два водителя и пассажир - получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.