В Чебоксарах и Новочебоксарске предложили ввести единые проездные билеты

В Миндортрансе региона привели пример расчета стоимости проездных. Фото: mintrans.cap.ru

В Миндортрансе Чувашии предложили ввести единый проездной билет, который будет действовать на маршрутах Чебоксар и Новочебоксарска, а также в сообщении между этими городами. На рассмотрение вывели два варианта.

Первый вид проездного – неограниченное число поездок за фиксированную цену. Его стоимость будет исходить из максимально возможного количества поездок. Поэтому данный вариант дорого обойдется как пассажирам, так и перевозчикам.

Второй вид подразумевает проездной, ограниченный по количеству поездок и времени действия. Его можно будет приобрести на 10, 25 и 50 поездок за 45 дней. Окончательную стоимость таких проездных билетов еще не определили.