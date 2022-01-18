Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 6:02

В Чебоксарах и Новочебоксарске предложили ввести единые проездные билеты

Концепция такого проездного будет представлена к 31 января
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Миндортрансе региона привели пример расчета стоимости проездных. Фото: mintrans.cap.ru

В Миндортрансе региона привели пример расчета стоимости проездных. Фото: mintrans.cap.ru

В Миндортрансе Чувашии предложили ввести единый проездной билет, который будет действовать на маршрутах Чебоксар и Новочебоксарска, а также в сообщении между этими городами. На рассмотрение вывели два варианта.

Первый вид проездного – неограниченное число поездок за фиксированную цену. Его стоимость будет исходить из максимально возможного количества поездок. Поэтому данный вариант дорого обойдется как пассажирам, так и перевозчикам.

Второй вид подразумевает проездной, ограниченный по количеству поездок и времени действия. Его можно будет приобрести на 10, 25 и 50 поездок за 45 дней. Окончательную стоимость таких проездных билетов еще не определили.