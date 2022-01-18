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Экономика18 января 2022 5:22

В 2022 году малому и среднему бизнесу Татарстана выделят 1,2 миллиарда рублей

Поддержку окажут по трем основным направлениям
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Льготы предусмотрены для поддержки начинающих бизнесменов, поддержки самозанятых и развития действующих предпринимателей.

Льготы предусмотрены для поддержки начинающих бизнесменов, поддержки самозанятых и развития действующих предпринимателей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2022 году на реализацию нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса в Татарстане направят 1,2 миллиарда рублей. Предпринимательству будут помогать по трем направлениям – поддержка начинающих бизнесменов, поддержка самозанятых и развитие действующих предпринимателей.

Бизнесмены получат финансовые льготы и субсидии для открытия нового дела или развития уже имеющегося. Самозанятым предоставят микрозаймы по льготной ставке, сообщили в Минэкономики республики.