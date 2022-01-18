Для туристов Татарстана создали маршрут «Казань – город трудовой доблести»

Данный маршрут по городу будут дорабатывать и корректировать, ориентируясь на целевую группу. Фото: Антон ПИКУС

В столице Татарстана появился новый экскурсионный маршрут «Казань – город трудовой доблести». Автобусно-пешеходный тур включает в себя восемь локаций в Советском, Вахитовском и Авиастроительном районах города, связанных с Великой Победой. Его будут дорабатывать и корректировать, ориентируясь на целевую группу.

Так, в список объектов, которые туристы смогут посетить в рамках экскурсии, вошли музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в музее-заповеднике «Казанский Кремль», сам Казанский Кремль, железнодорожный центральный вокзал и привокзальная площадь, а также дворец культуры имени Саид-Галиева.

Гости Казани смогут побывать также на предприятии «Радиоприбор» на улице Фаткуллина, на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, в народном музее боевой и трудовой славы порохового завода и на фабрике кинопленки №8 предприятия «Тасма».