В Татарстане ожидаются метель и ветер с порывами до 18 метров в секунду

Снег и метель принесет фронтальный раздел северо-западного циклона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 января, во вторник, в Татарстане прогнозируют снег и метель. Их принесет фронтальный раздел северо-западного циклона. Также ожидается сильный южный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр республики. Температура днем составит от -6 до -1 градуса.

19 января, в среду, снег по региону сохранится. Метель ожидается лишь местами. В ночное время температура воздуха будет колебаться от -8 до -3 градусов. Днем обещают от -6 до -1 градуса. На дорогах образуется гололедица.

20 января, в четверг, в республике прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Также обещают небольшой снег и умеренный юго-восточный ветер. Ночная температура составит от -11 до -6 градусов, а дневная – от -8 до -3 градусов. Гололедица на проезжей части сохранится.