За 2021 год в Набережных Челнах построено более 320 тысяч квадратных метров жилья

При этом 45,7 тысяч квадратных метров возведены в городе по программе «Социальная ипотека». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 2021 год в Набережных Челнах построено 322,6 тысяч квадратных метров жилья, сообщил на деловом понедельнике в городской мэрии заместитель главы исполкома татарстанского автограда Ильмир Исхаков. Он также отметил, что 230 тысяч квадратных метров приходится на инвестиционное жилье, 46 тысяч квадратных метров — на индивидуальное жилищное строительство. Еще 45 тысяч квадратных метров возведены по программе «Социальная ипотека».

Исхаков также отметил, что потребность в жилье в Набережных Челнах сохраняется на высоком уровне. Поэтому 2022 года запланировано построить еще 330 тысяч квадратных метров жилья, в том числе четыре дома по социальной ипотеке.