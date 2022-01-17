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Общество17 января 2022 16:04

За 2021 год в Набережных Челнах построено более 320 тысяч квадратных метров жилья

В этом году запланировано сдать еще 330 тысяч квадратных метров
Инзиля ШАКИРОВА
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При этом 45,7 тысяч квадратных метров возведены в городе по программе «Социальная ипотека».

При этом 45,7 тысяч квадратных метров возведены в городе по программе «Социальная ипотека».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 2021 год в Набережных Челнах построено 322,6 тысяч квадратных метров жилья, сообщил на деловом понедельнике в городской мэрии заместитель главы исполкома татарстанского автограда Ильмир Исхаков. Он также отметил, что 230 тысяч квадратных метров приходится на инвестиционное жилье, 46 тысяч квадратных метров — на индивидуальное жилищное строительство. Еще 45 тысяч квадратных метров возведены по программе «Социальная ипотека».

Исхаков также отметил, что потребность в жилье в Набережных Челнах сохраняется на высоком уровне. Поэтому 2022 года запланировано построить еще 330 тысяч квадратных метров жилья, в том числе четыре дома по социальной ипотеке.