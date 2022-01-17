Жителей Набережных Челнов призвали соблюдать социальную дистанцию на Крещении

По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова Крещенские купания в республике отменять не будут даже из-за обстановки с коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Набережных Челнов, которые планируют окунуться на Крещение, должны будут соблюдать социальную дистанцию и не толпиться, сообщил на аппаратном совещании сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Татарстану Ильгизар Бариев. При этом Крещенские купания в городе будут организованы с учетом всех противоэпидемиологических мер.

Бариев также отметил, что в ряде регионов России принято решение об отмене крещенских купаний, однако по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова в республике мероприятия будут проведены, но с учетом всех мер профилактики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещение-2022 в Казани: расписание богослужений в храмах Кировского и Московского районов

Освящать воду церквях начнут 19 января во время утренней праздничной службы (подробности)

Минниханов поручил создать все условия для купания в Крещение-2022

Купание в открытых водоемах Татарстана проводится в течение трех дней (подробности)