За 2021 год в Татарстане потребление электроэнергии увеличилось на 9,6%

Всего электростанции энергосистемы республики по итогам 2021 года выработали 26860,2 миллионов киловатт-час электроэнергии. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По итогам 2021 года потребление электроэнергии в Татарстане составило 31,9 миллиардов киловатт-час. Это на 9,6% больше, чем за 2020-й. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020-го рост потребления составил 10%, сообщается на сайте Министерства промышленности и торговли республики.

Рост показателей связан с увеличением потребления предприятий химической промышленности, трубопроводного транспорта, предприятий по производству нефтепродуктов, населения и мелкомоторной нагрузки и увеличением потребления тепловых электрических станций, также отмечается на сайте ведомства.

Всего электростанции энергосистемы республики по итогам 2021 года выработали 26860,2 миллионов киловатт-час электроэнергии, что на 13,0 % больше выработки за 2020 год. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года увеличение выработки составило 13,3 %.