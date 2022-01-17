В двух казанских районах зафиксировали превышение формальдегида

Наблюдения показали незначительные превышения. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в атмосферном воздухе, сообщается на сайте Гидрометцентра города. Так, превышение было замечено в Вахитовском и Ново-Савиновском районах города.

На станции, установленной на улице Мартына Межлаука, концентрация формальдегида поднялась до 0,074 миллиграмм на кубометр при норме 0,05. На пункте на улице Декабристов уровень формальдегида составил 0,057 миллиграмм на кубометр.

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