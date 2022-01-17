Игрок команды «Зенит-Казань» вошёл в топ-10 лучших волейболистов мира в 2021 году

Михайлов является чемпионом Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне, двукратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта России. Фото: zenit-kazan.com

Нападающий команды «Зенит-Казань» Максим Михайлов вошёл в топ-10 лучших волейболистов мира по итогам 2021 года. Он расположился на шестом месте рейтинга, обойдя всех остальных российских спортсменом. На восьмое место попал Иван Яковлев из петербургского «Зенита».

Отметим, что рейтинг возглавил французский связующий Антуан Бризар. Ранее, будучи в составе сборной Франции, он выиграл Олимпиаду в Токио.