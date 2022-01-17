В 2021 году Минлесхоз Татарстана наложил штрафов на общую сумму в 5 миллионов рублей

О штрафах рассказал на годовой коллегии глава регионального ведомства Равиль Кузюров. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2021 году Министерство лесного хозяйства Татарстана наложило штрафов на общую сумму 5,4 миллионов рублей. Большинство из них были выписаны во время патрулирования лесов республики, которых за прошлый год было проведено более 20 тысяч, рассказал на годовой коллегии глава регионального ведомства Равиль Кузюров.

В общую сумму штрафов вошли 1,1 тысячи протоколов об административных правонарушениях и 951 постановление о привлечении к административной ответственности.