Крещение-2022 в Казани: расписание богослужений в храмах Кировского и Московского районов

Службы к празднику в православных учреждениях города начнут проходить 18 января. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 18 января, в православных учреждениях Казани начнутся службы к празднику Крещения Господня. Освящать воду там начнут 19 января во время утреннего богослужения.

Так, в Кировском и Московском районах Казани службы пройдут в следующих местах:

Церковь преподобного Сергия Радонежского (улица Краснококшайская, 101) - 18 января с 16:00 до 18:00 и 19 января с 6:30 до 8:00, с 8:30 до 10:30;

Церковь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (улица Сабан, 1Б) - 18 января с 16:00 до 18:00 и 19 января с 7:00 до 8:30, с 9:00 до 11:00;

Никольская церковь (улица Приволжская, 32) - 18 января с 16:00 до 18:00 и 19 января с 8:30 до 10:30;

Приход святого благоверного князя Александра Невского (улица Молодогвардейская, 12) - 18 января с 15:00 до 17:00 и 19 января с 8:30 до 10:30;

Приход иконы Божией Матери «Всецарица» (улица Рахимова, 15) - 18 января с 16:00 до 18:00 и 19 января с 8:30 до 11:00;

Приход храм святого великомученника Пантелеимона (подворье Макарьевского мужского монастыря) (улица Столярова, 39В) - 18 января с 16:00 до 18:00 и 19 января с 8:30 до 11:00;

Кизический монастырь (улица Декабристов, 98) - 18 января с 17:00 до 19:00, с 23:00 до 2:00 и 19 января с 8:00 до 10:00;

Зилантов монастырь (переулок Архангельский, 1) - 18 января с 16:00 до 19:00 и 19 января с 7:30 до 11:30.

Напомним, ранее сообщалось, что к Крещению в столице Татарстана будет организовано три купели: две на озере Верхний Кабан и одна - на реке Волга. У иорданей будут дежурить медики, полицейские и спасатели.

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