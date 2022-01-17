Горячая линия по COVID-19 ежедневно принимает порядка 2,2 тысячи звонков татарстанцев

Часто люди звонят с жалобами на медучреждение, желанием записаться на прием или вызвать врача на дом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С ноября 2020 года горячая линия по коронавирусу приняла более 920 тысяч звонков татарстанцев. В среднем в день специалисты отвечают на 2,2 тысячи обращений. Среднее время дозвона составляет 10 секунд, говорят в Минцифры республики.

Если люди звонят с жалобами на медучреждение, желанием записаться на прием или вызвать врача на дом, контакт-центр заносит карточку вызова в информационную систему регионального Минздрава, после чего заявка исполняется поликлиникой.