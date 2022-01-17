СУ СКР Татарстана: зять насмерть забил тещу, когда вместе с ней отмечал получение детского пособия

В ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством о заключении зятя под стражу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Казани утром 15 января в комнате общежития по улице Гарифьянова скончалась 50-летняя женщина. Прибывшие на место медики и полицейские обнаружили на ее теле следы побоев. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в СУ СКР Татарстана.

Вскоре правоохранители задержали и подозреваемого – 37-летнего зятя погибшей. Было установлено, что он проживал в комнате общежития вместе с потерпевшей, ее дочерью и малолетней внучкой.

За несколько дней перед произошедшим родители девочки получили пособие по уходу за ней. Это было решено отметить. Взрослые начали выпивать, причем сильно. При этом, по версии следствия, зять несколько раз избивал тещу.

- В дальнейшем женщина почувствовала себя плохо, однако по ее просьбе родственники за медицинской помощью не обратились. В результате через некоторое время она скончалась, - рассказали в СУ СКР Татарстана.

В ближайшее врем следствие обратиться в суд с ходатайством о заключении зятя под стражу.