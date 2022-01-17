В Казани поймали криминального гастролера, который караулил женщин у банкомата

На время следствия мужчину заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 45-летняя жительница Казани. Она рассказала, что ее ограбили в центре города. По словам женщины, около шести часов вечера на улице Татарстан неизвестный сорвал с нее рюкзак, в котором находились не только личные вещи и документы, но и крупная сумма денег. Причиненный ущерб горожанка оценила в 57,5 тысяч рублей.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Они быстро установили личность подозреваемого и задержали его спустя день после обращения потерпевшей. Им оказался 28-летний уроженец Челябинской области.

В ходе расследования правоохранители установили, что мужчина причастен к похожему ограблению, которое было совершено на той же улице Татарстан. Утверждается, что тогда он отобрал сумку с деньгами у 49-летней женщины. Та обратилась в полицию и рассказала, что ее ограбили спустя несколько минут после того, как она сняла крупную сумму из банкомата – 29 тысяч рублей.

- В ходе допроса подозреваемый свою вину полностью признал и рассказал, что следил за потерпевшими. Он наблюдал за теми, кто снимал крупную сумму денег в банкоматах, расположенных на улице Татарстан, а потом совершал преступление, - сообщили в УМВД Казани.

На время следствия мужчину заключили под стражу.