Из-за аварии на водопроводе без холодной воды остался ряд домов Кировского района Казани

Цистерны с водой установлены на улице Шоссейная. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 17 января, на пересечении улиц Большая Крыловка и Краснокошайская в Казани произошла авария на водопроводе. В связи с этим ряд домов Кировского района города остался без холодной воды.

Отключение коснулось дома №5 на улице Ползунова, домов №№19 и 21 на улице Пролетарская, а также домов №№1, 15,15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а и 24 на улице Шоссейная. Цистерны с водой установлены рядом с домом №1 и между домами №№15 и 17 на улице Шоссейная, сообщает администрация района.

На месте аварии работают две бригады специалистов МУП «Водоканал».