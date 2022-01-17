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Общество17 января 2022 12:45

Из-за аварии на водопроводе без холодной воды остался ряд домов Кировского района Казани

На месте аварии работают две бригады специалистов МУП «Водоканал»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Цистерны с водой установлены на улице Шоссейная.

Цистерны с водой установлены на улице Шоссейная.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 17 января, на пересечении улиц Большая Крыловка и Краснокошайская в Казани произошла авария на водопроводе. В связи с этим ряд домов Кировского района города остался без холодной воды.

Отключение коснулось дома №5 на улице Ползунова, домов №№19 и 21 на улице Пролетарская, а также домов №№1, 15,15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а и 24 на улице Шоссейная. Цистерны с водой установлены рядом с домом №1 и между домами №№15 и 17 на улице Шоссейная, сообщает администрация района.

На месте аварии работают две бригады специалистов МУП «Водоканал».