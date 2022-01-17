Афифа и Кубаныч: какие необычные имена казанцы давали своим детям в 2021 году

За год в столице Татарстана родились 20 501 ребенок, что на 724 больше, чем в 2020-м. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году в Казани родились 20 501 ребенок, что на 724 больше, чем годом ранее. Большинство новорожденных были мальчиками (52%). Впервые за последние восемь лет за тройки самых популярных имен выбыли имена Карим и Ясмина. Горожане чаще всего называли своих детей Амир, Тимур, Марк, Амина, Амелия и София.

А самыми необычными именами новорожденных в 2021 году в столице Татарстана стали Август, Грант, Кубаныч, Афифа, Рассвет, Мадонна, сообщают власти города.

Ранее "Комсомолка" писала, что по итогам 2021 года Казань стала единственным городом-миллионником в ПФО, где зафиксирована положительная динамика роста рождаемости над смертностью.

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