Ночной рейд выявил нарушения в двух чебоксарских барах

Акты с фиксациями нарушений антиковидных мер составлены на бары «Борода» и «Тотем». Фото: lenin.cap.ru

В выходные в Ленинском районе Чебоксар прошел ночной рейд по заведениям общепита. Мобильная группа проверила 14 точек, в двух из которых были выявлены нарушения антиковидных мер, сообщает администрация города.

В числе нарушителей оказались бары «Борода» на бульваре Купца Ефремова и «Тотем» на улице Композиторов Воробьевых. Что именно не соблюдалось в заведениях, властями не уточняется.

Ранее в Чебоксарах были выявлены пять кафе, которые работали в предновогоднюю ночь, несмотря на соответствующий запрет, и три кафе, в которых были выявлены иные нарушения антиковидных мер.

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