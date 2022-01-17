В число лидеров по безработице в Татарстане вошли Казань, Верхнеуслонский и Нурлатский районы

Самый нижкий уровень безработицы зафиксирован в Менделеевском, Мензелинском и Актанышском районах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Минтруд Татарстана составил рейтинг уровня безработицы в муниципалитетах. По данным на 1 января 2022 года лидерами стали Верхнеуслонский и Нурлатский районы с показателями в 0,75%, также Казань (0,73%).

Список продолжают Елабужский, Аксубаевский, Камско-Устьинский, Сабинский, а также Бавлинский, Кайбицкий и Нижнекамский районы. Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Менделеевском, Мензелинском и Актанышском районах.

В целом, по республике уровень безработицы составил 0,56%. Это 11 421 безработных.