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Происшествия17 января 2022 11:30

В Ульяновской области спасли заблудившегося на льду мужчину со сломанным снегоходом

Он сам обратился за помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Для спасения был задействован дежурный экипаж на судне на воздушной подушке. Фото: МЧС Ульяновской области

Для спасения был задействован дежурный экипаж на судне на воздушной подушке. Фото: МЧС Ульяновской области

Житель Ульяновской области заблудился на реке Волга в районе поселка Старая Майна. Вместе с тем у мужчины сломался снегоход, из-за чего он не мог самостоятельно добраться до берега. За помощью он обратился в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Дежурный экипаж спасателей оперативно выехал на лед на судне на воздушной подушке. В кратчайшие сроки мужчина был обнаружен и доставлен на берег. От медицинской помощи он отказался, сообщает пресс-служба МЧС региона.