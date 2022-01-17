В 2021 году в Казани сыграли 11 461 свадьбу

В целом по Татарстану за ушедший год было заключено 21 560 браков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что в 2021 году в Казани был зарегистрирован 11 461 брак, что на 37% больше чем в 2020-м. Вместе с тем в городе отмечается и рост числа разводов - 5 344 за минувший год (+18%).

Тем не менее, по соотношению заключаемых браков и их расторжений столица Татарстана все еще позитивно лидирует в Приволжском федеральном округе (ПФО), заявили в ходе еженедельного совещания местные власти.

Отметим, что в ПФО по количеству сыгранных свадеб в целом лидирует и весь Татарстан. Так, по данным Росстата, в 2021 году в республике было заключено 21 560 браков, что на 22% больше чем в 2020-м.