В выходные в Чувашии горели четыре бани

16 января, в воскресенье, пожар повредил кровлю бани в хозяйстве 64-летнего жителя деревни Уразкасы Янтиковского района. Фото: МЧС Чувашии

За минувшие выходные, 15 и 16 января, в Чувашии загорелись сразу четыре бани. Предварительная причина пожара везде одна – неправильное использование печи, сообщает МЧС республики.

Так, в субботу огонь охватил баню в деревне Тугасы Шумерлинского района. Ночью на воскресенье загорелись бани в деревне Сабанчино Яльчикского района и во дворе частного дома на улице Нахимова в Алатыре.

Последний пожар произошел в хозяйстве 64-летнего жителя деревни Уразкасы Янтиковского района.