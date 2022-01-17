Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 10:52

В выходные в Чувашии горели четыре бани

Предварительной причиной каждого из пожаров называют нарушение правил использования печи
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
16 января, в воскресенье, пожар повредил кровлю бани в хозяйстве 64-летнего жителя деревни Уразкасы Янтиковского района.

16 января, в воскресенье, пожар повредил кровлю бани в хозяйстве 64-летнего жителя деревни Уразкасы Янтиковского района.

Фото: МЧС Чувашии

За минувшие выходные, 15 и 16 января, в Чувашии загорелись сразу четыре бани. Предварительная причина пожара везде одна – неправильное использование печи, сообщает МЧС республики.

Так, в субботу огонь охватил баню в деревне Тугасы Шумерлинского района. Ночью на воскресенье загорелись бани в деревне Сабанчино Яльчикского района и во дворе частного дома на улице Нахимова в Алатыре.

Последний пожар произошел в хозяйстве 64-летнего жителя деревни Уразкасы Янтиковского района.