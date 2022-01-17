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Происшествия17 января 2022 11:18

Жительницу Йошкар-Олы подозревают в ранении ножом мужчины, который ее приревновал

Потерпевший самостоятельно добрался до дома, где попросил соседа вызвать «скорую»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину задержанная признала.

Свою вину задержанная признала.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие выходные в полицию Йошкар-Олы поступило сообщение о госпитализации 32-летнего местного жителям с ножевым равнением. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью была правоохранителями была оперативно задержана 33-летняя женщина.

Горожанка призналась, что выпивала с потерпевшим, но в какой-то момент он приревновал ее и начал оскорблять. Ссора, по словам женщины, переросла в драку, в ходе которой она схватила нож и ударила им мужчину в живот.

- Потерпевший с ножевым ранением дошел до дома, где попросил соседа вызвать скорую помощь, - сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

Возбуждено уголовное дело.