Жительницу Йошкар-Олы подозревают в ранении ножом мужчины, который ее приревновал

Свою вину задержанная признала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие выходные в полицию Йошкар-Олы поступило сообщение о госпитализации 32-летнего местного жителям с ножевым равнением. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью была правоохранителями была оперативно задержана 33-летняя женщина.

Горожанка призналась, что выпивала с потерпевшим, но в какой-то момент он приревновал ее и начал оскорблять. Ссора, по словам женщины, переросла в драку, в ходе которой она схватила нож и ударила им мужчину в живот.

- Потерпевший с ножевым ранением дошел до дома, где попросил соседа вызвать скорую помощь, - сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

Возбуждено уголовное дело.