МВД по Ульяновской области: мужчина потратил на отдых в кафе и саунах 400 тысяч рублей собутыльника

Возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в полицию обратился 58-летний житель Ульяновска, заявивший о краже с его банковской карты около 400 тысяч рублей. По подозрению в преступлении был задержан 25-летний безработный парень.

Правоохранители установили, что потерпевший был в гостях и выпивал, когда попросил одного из событульников сходить в магазин за продуктами и алкоголем. Мужчина передал ему свою банковскую карту и назвал пин-код.

Вернувшись из магазина, подозреваемый карту не вернул и, пробыв в гостях еще немного, ушел. Чужие деньги он потратил на отдых в кафе и саунах, сообщают в УМВД по Ульяновской области.

Возбуждено уголовное дело.