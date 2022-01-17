Путеводитель можно будет найти на железнодорожных станциях, в аэропорту, в гостиницах и в туристическом информ-центре. Фото: kzn.ru

В Казани создали двуязычный гастрономический путеводитель для туристов. На русском и английском языках гости города узнают о различных заведениях с национальными блюдами и кулинарных мастер-классах.

В путеводитель включены не только заведения общепита, но и места продажи гастрономических сувениров. Его можно будет найти на железнодорожных станциях, в аэропорту, в гостиницах и в туристическом информ-центре. В ближайшее время путеводитель будет оцифрован и доступен для изучения в смартфонах. Информация будет регулярно обновляться, сообщают власти столицы Татарстана.