Во дворе на улице Габишева в Казани ребенок застрял в качелях

Специалисты разжали металлические конструкции при помощи гидравлического инструмента.
Фото: МЧС Татарстана
Вечером в воскресенье, 16 января, на детской площадке во дворе дома №25А по улице Габишева в Казани четырехлетний мальчик застрял ногой в качелях. Взрослые вызвали на место происшествия спасателей, которые разжали металлические конструкции при помощи гидравлического инструмента и освободили ребёнка.
- Мальчика передали его родственникам и сотрудникам МВД, от медиков родственники отказались, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Госпитализация мальчики не потребовалась.
Фото: МЧС Татарстана