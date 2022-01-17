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Происшествия17 января 2022 9:39

Во дворе на улице Габишева в Казани ребенок застрял в качелях

На место пришлось вызывать спасателей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Специалисты разжали металлические конструкции при помощи гидравлического инструмента.

Специалисты разжали металлические конструкции при помощи гидравлического инструмента.

Фото: МЧС Татарстана

Вечером в воскресенье, 16 января, на детской площадке во дворе дома №25А по улице Габишева в Казани четырехлетний мальчик застрял ногой в качелях. Взрослые вызвали на место происшествия спасателей, которые разжали металлические конструкции при помощи гидравлического инструмента и освободили ребёнка.

- Мальчика передали его родственникам и сотрудникам МВД, от медиков родственники отказались, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Госпитализация мальчики не потребовалась.

Госпитализация мальчики не потребовалась.

Фото: МЧС Татарстана