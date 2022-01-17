За сутки коронавирус подтвердился у 113 жителей Татарстана

37 658 ранее инфицированных местных жителя выздоровели, 1 526 - скончались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на понедельник, 17 января, в Татарстане выявлено 44 411 случаев COVID-19, в том числе 113 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (65 человек) и Набережных Челнов (13). Госпитализация накануне потребовалась 27 больным, сообщает Минздрав республики.

Известно, что 37 658 ранее инфицированных местных жителя выздоровели, 1 526 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса получили 2 321 570 татарстанцев, второй - 1 870 126. Ревакцинацию в регионе прошли 154 771 человек.