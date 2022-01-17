За 2021 год в Казани зарегистрировали появление на свет 20 501 ребенка

В 2021 году в столице Татарстана среди новорожденных больше всего было зарегистрировано именно первенцев. Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам 2021 года Казань стала единственным городом-миллионником в Приволжском федеральном округе (ПФО), который сохраняет положительную динамику регистрации рождаемости над регистрацией смерти, сообщили на совещании «деловой понедельник» в мэрии столицы Татарстана.

Такие показатели в Казани фиксируются уже второй год подряд и это на фоне пандемии коронавируса. Причем в городе в 2021 году умерло на 10% больше людей, чем в 2020-ом – 18 532 человека.

Что же касается рождаемости, то за ушедший год в столице Татарстана на свет появился 20 501 ребенок. По этому показателю Казань в ПФО по-прежнему обгоняет другие города-миллионники - Уфу, Нижний Новгород, Пермь и Самару.

Также отмечается, что в 2021 году в столице Татарстана среди новорожденных больше всего было зарегистрировано именно первенцев – 41% от общего числа, на втором месте это вторые дети в семье – 40%, на последнем месте третьи и последующие – 19%.

При этом чаще всего новорожденных в Казани, согласно данным местного управления ЗАГСа, в ушедшем году называли Амир и Амина.