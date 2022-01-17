Мэр Набережных Челнов поручил увеличить в городе количество снегоуборочной техники

За прошедшую неделю спецтехника выполнила 4,5 тысячи рейсов по вывозу снега. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах за первую половину января выпала месячная норма осадков. В минувшую неделю улицы очистили от 54 тысяч кубометров снега. Это в два раза больше, чем в первую неделю месяца, передает администрация города.

Для уборки снега привлекли более 100 единиц спецтехники и более 90 рабочих. Они выполнили 4,5 тысячи рейсов по вывозу снега.

Мэр города Наиль Магдеев выразил недовольство работой управляющих компаний, которые приступают к уборке снега только по прекращении осадков. Он поручил принять системное решение, чтобы задействовать дополнительную снегоуборочную технику.