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Общество17 января 2022 9:07

Мэр Набережных Челнов поручил увеличить в городе количество снегоуборочной техники

За неделю с улиц города вывезли 54 тысячи кубометров снега
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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За прошедшую неделю спецтехника выполнила 4,5 тысячи рейсов по вывозу снега.

За прошедшую неделю спецтехника выполнила 4,5 тысячи рейсов по вывозу снега.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах за первую половину января выпала месячная норма осадков. В минувшую неделю улицы очистили от 54 тысяч кубометров снега. Это в два раза больше, чем в первую неделю месяца, передает администрация города.

Для уборки снега привлекли более 100 единиц спецтехники и более 90 рабочих. Они выполнили 4,5 тысячи рейсов по вывозу снега.

Мэр города Наиль Магдеев выразил недовольство работой управляющих компаний, которые приступают к уборке снега только по прекращении осадков. Он поручил принять системное решение, чтобы задействовать дополнительную снегоуборочную технику.