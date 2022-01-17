Казанцы хотят, чтобы федеральный уровень МРОТ составлял более 33 тысяч рублей

Столица Татарстана занимает двадцатое место по запросам к уровню МРОТ среди городов страны. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1 января 2022 года величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России выросла до 13 890 рублей. Однако казанцы считают, что эта цифра должна быть больше в 2,5 раза и составлять как минимум 33,4 тыс. рублей. За год запросы горожан выросли на 3,4%, заявляют аналитики SuperJob.

Столица Татарстана занимает двадцатое место по запросам к уровню МРОТ среди городов страны с численностью населения более 500 тысяч человек. На первом месте - Москва (42 тысячи рублей), на втором - Владивосток (40,5 тысячи рублей). на третьем - Хабаровск (38,8 тысячи рублей).