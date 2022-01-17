До работы в администрации районов Бакулин был юристом-консультом в одной из крупных компаний. Фото: kzn.ru

Новым главой Организационного управления исполкома Казани стал Эдуард Бакулин. Ранее он был главой юридического отдела администрации Приволжского и Вахитовского районов города. До того - трудился юристом-консультом в одной из крупных компаний.

- Мы внимательно следим за работой социальных лифтов. Радует, что молодые кадры приходят в различные подразделения Исполкома города. Мы проводим и кадровый аудит, и конкурсы на замещение должностей руководителей, чтобы давать дорогу молодым перспективным работникам в синтезе с теми сотрудниками, которые уже состоялись, имеют опыт работы. Молодая кровь – это новое видение того, как должна развиваться Казань, соответствовать ритму жизни, изменениям и главное – требованиям жителей, - заявил на еженедельной планерке в исполкоме мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.