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Общество17 января 2022 7:58

За четыре года в Чебоксарах снесли 816 гаражей

Освобожденные территории предлагают благоустроить за счет бюджета
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Собственникам данных объектов предлагалось перенести их на спецстоянки. Фото: mosk.cap.ru

Собственникам данных объектов предлагалось перенести их на спецстоянки. Фото: mosk.cap.ru

Начиная с 2017 года в Чебоксарах было выявлено 954 самовольно установленных гаража. В настоящее время 816 из них демонтировано, в том числе 136 – в 2021 году.

Собственникам данных объектов предлагалось перенести их на спецстоянки по адресам. В 2021 году этим правом воспользовались 20 человек, а за последние четыре года – 51, отметили на планерке в мэрии города.

В настоящее время властям города остается снести 138 незаконно установленных гаража. Освобожденные территории предлагают благоустроить за счет местного бюджета.