За четыре года в Чебоксарах снесли 816 гаражей

Собственникам данных объектов предлагалось перенести их на спецстоянки. Фото: mosk.cap.ru

Начиная с 2017 года в Чебоксарах было выявлено 954 самовольно установленных гаража. В настоящее время 816 из них демонтировано, в том числе 136 – в 2021 году.

Собственникам данных объектов предлагалось перенести их на спецстоянки по адресам. В 2021 году этим правом воспользовались 20 человек, а за последние четыре года – 51, отметили на планерке в мэрии города.

В настоящее время властям города остается снести 138 незаконно установленных гаража. Освобожденные территории предлагают благоустроить за счет местного бюджета.