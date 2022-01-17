Ледовый дворец в Набережных Челнах отремонтируют за 72 миллиона рублей

Ремонт ледового дворца совместят с плановыми работами и проведут их после завершения сезона. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Набережных Челнов выделили 72 миллиона рублей на капремонт Ледового дворца на проспекте Сююмбике. Приоритетным среди запланированных на объекте работ является замена системы пожаротушения и дымоудаления, отметил на аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев.

Он подчеркнул, что системы в рабочем состоянии, но были построены еще 20 лет назад. В связи с этим их следует обновить. Ремонт совместят с плановыми работами, которые проведут после завершения сезона.